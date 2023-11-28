Иностранцы пели совсем про другое: в СССР считали, что эта запрещенная песня о бомбах и танках

В начале 1980-х советские танцполы взорвала вирусная песня группы Dschinghis Khan под названием Moskau. Слушателям понравились восточный стиль и заразительная мелодия. Некоторые считали, что в тексте поется о любви к городу-миллионнику.

Однако в те же годы появлялись вольные переводы композиции, которые чуть было не привели к международному скандалу. Некоторые строки были истолкованы неверно, в результате в тексте якобы появились такие выражения как «закидаем бомбами», «не разбили в 41-м, разобьем в 80-м», «заровняем танками».

Советские граждане всерьез решили, что в тексте песни содержится угроза теракта на предстоящей Олимпиаде-80. Тем более что западные представители бойкотировали спортивное событие. Эти слухи вокруг агрессивного послания в композиции привели к ее запрету на Центральном телевидении.

Однако иностранцы пели совсем про другое, признаваясь, как «хочется целовать девушек» и «танцевать на столе». Впрочем, все неверные переводы и ограничения сделали песню Moskau только более популярной. Эта мелодия доносилась с каждой дискотеки.