Иностранцы опешили от откровений Виктора Цоя: россияне вздрогнули

Любовь к творчеству Виктора Цоя разделяют по всему миру, а потому благодаря иностранным пользователям в Сети попадаются редкие и очень любопытные материалы с легендой. Например, отрывок из его интервью певице и популяризатору советской культуры Джоанне Стингрей.

Судя по обстановке в видеоролике, беседа двух музыкантов проходила после ночной попойки, из-за которой Виктор страдал от похмелья. Недомогание не убило его оптимистичного настроя, он с улыбкой отвечал на вопросы Стингрей и шутил.

Поделился Цой и своими взглядами на будущее: певец надеялся, что в дальнейшем не увидит ни войны, ни проблем, но будет и дальше сочинять музыку.

На зарубежных поклонников звезды ролик произвел неизгладимое впечатление: