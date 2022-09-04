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Иностранцы опешили от откровений Виктора Цоя: россияне вздрогнули

4 сентября 2022 17:45
Иностранцы опешили от откровений Виктора Цоя: россияне вздрогнули

Мечта музыканта так и не сбылась.

Любовь к творчеству Виктора Цоя разделяют по всему миру, а потому благодаря иностранным пользователям в Сети попадаются редкие и очень любопытные материалы с легендой. Например, отрывок из его интервью певице и популяризатору советской культуры Джоанне Стингрей.

Судя по обстановке в видеоролике, беседа двух музыкантов проходила после ночной попойки, из-за которой Виктор страдал от похмелья. Недомогание не убило его оптимистичного настроя, он с улыбкой отвечал на вопросы Стингрей и шутил.

Поделился Цой и своими взглядами на будущее: певец надеялся, что в дальнейшем не увидит ни войны, ни проблем, но будет и дальше сочинять музыку.

Иностранцы опешили от откровений Виктора Цоя: россияне вздрогнули

На зарубежных поклонников звезды ролик произвел неизгладимое впечатление:

«Его ломаный английский делает его гораздо человечнее», «Его английский намного лучше ожидаемого!», «Печально, что ничего из того, о чем он мечтал, так и не сбылось».

Фото: Кадр из фильма "Город" (1990), Кадр из фильма "Асса" (1987)
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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