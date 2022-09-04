Иностранцы опешили от откровений Виктора Цоя: россияне вздрогнули
Мечта музыканта так и не сбылась.
Любовь к творчеству Виктора Цоя разделяют по всему миру, а потому благодаря иностранным пользователям в Сети попадаются редкие и очень любопытные материалы с легендой. Например, отрывок из его интервью певице и популяризатору советской культуры Джоанне Стингрей.
Судя по обстановке в видеоролике, беседа двух музыкантов проходила после ночной попойки, из-за которой Виктор страдал от похмелья. Недомогание не убило его оптимистичного настроя, он с улыбкой отвечал на вопросы Стингрей и шутил.
Поделился Цой и своими взглядами на будущее: певец надеялся, что в дальнейшем не увидит ни войны, ни проблем, но будет и дальше сочинять музыку.
На зарубежных поклонников звезды ролик произвел неизгладимое впечатление:
«Его ломаный английский делает его гораздо человечнее», «Его английский намного лучше ожидаемого!», «Печально, что ничего из того, о чем он мечтал, так и не сбылось».