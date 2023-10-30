Иностранцы оцепенели от самого смелого мультфильма СССР: на такое у них фантазии не хватило

Мультфильм «Приключения капитана Врунгеля» обожают не только в России. Сильные эмоции анимационный проект вызвал и за рубежом. Правда, противоречивые. Иностранцы, посмотревшие мультик, остались в восторге и недоумении одновременно.

«Персонажи артистичны, но они дурацкие, извращенные и совершенно сумасшедшие. Здесь, возможно, самые абсурдные сцены, которые я когда-либо видел в детских фильмах. Юмор почти как у "Монти Пайтона" и совершенно неуместен», — гласит отзыв на IMDb, набравший большое количество одобрений.

Более непредвзятые оппоненты критикующих, напротив, считают «Приключения капитана Врунгеля» смешным, ярким, артистичным и дерзким мультфильмом. В общем, они солидарны россиянами, которых тоже веселит эта лента. А что еще нужно для успеха проекта, кроме смеха и позитивных эмоций?