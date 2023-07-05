Иностранцы обожают такую похлебку: ведущий «Доброго утра» раскрыл секретный рецепт

Кухни многих стран могут похвастаться вкусными и насыщенными супами. В зависимости от культурных особенностей их главным ингредиентом может быть все что угодно, а некоторые из них становятся настоящими хитами не только у себя на родине.

Так, по словам ведущего «Доброго утра» Сергея Бабаева, его знакомые из многих уголков мира неизменно остаются в восторге от филиппинской похлебки. Главным ее ингредиентом служит рыба, преимущественно — семга, которую отваривают с картофелем и луком в течение 40 минут.

После картофель специально разминают вместе со сливками, а в бульон добавляют еще картошку, лук и морковь. Рыбу очищают от костей, возвращают обратно в бульон и варят все до полной готовности.

Ведущий сообщил порталу 100News: простой суп покоряет своим необычным и полным вкусом. И мгновенно становится любимым блюдом, независимо от вкусовых предпочтений.