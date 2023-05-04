Иностранцы обожают эти советские мультфильмы: вкусы весьма специфичные

Советская анимация находит своих поклонников по всему миру. Любители мультфильмов не скрывают свои предпочтения, однако их любимые работы могут удивить знатоков этих картин.

Так, иностранные зрители уже многие годы остаются в восторге от экранизации рассказов Редьярда Киплинга «Книга джунглей». По их мнению, работа Романа Давыдова наиболее точно передала идеи литературного оригинала, а внимание к деталям и уникальный художественный стиль делают этот мультфильм настоящим шедевром.

Высоко ценят зрители и сказку «Жил-был пес» Эдуарда Назарова. Картину регулярно показывают студентам-аниматорам в Германии, Франции и Великобритании, а в 1983 году она заработала сразу три профессиональных награды на фестивалях во Франции и Дании.

Но главным фаворитом среди иностранных поклонников долгие годы остается «Ежик в тумане». Меланхоличная работа Юрия Норштейна в 2003 году был признана лучшим мультфильмом всех времен на фестивале в Японии, а армия поклонников мультика, несмотря на всю его мрачность, от года в год только увеличивается.