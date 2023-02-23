Иностранцы обомлели от советского кинофильма: в СССР его освистал каждый

Не каждая советская лента была принята зрительскими овациями. Одним из самых ненавистных фильмов 80-х стала скандальная картина «Маленькая Вера», которую взрослое поколение разгромило в пух и прах. Однако за рубежом драма Василия Пичула произвела фурор.

Сегодня фильм «Маленькая Вера» носит культовый статус, ведь он стал одним из главных символов перестроечной эпохи. Сюжет рассказывает о простой семье, где родители озабочены лишь бытовыми проблемами, а их дочь Вера тем временем ищет в жизни чего-то другого. Она и ее жених не готовы мириться со старыми устоями.

В СССР фильм освистали из-за «чернухи», неуважения к старшему поколению, наготы главной героини и непонятного конца. А вот на иностранцев картина произвела сильное впечатление. Правда, кого-то из них смутили внутрисемейные скандалы, которые не прекращались до самого финала. Однако в целом «Маленькая Вера» показалась им любопытной. Здесь показаны взрослые герои, не имеющие никаких жизненных целей, а молодежь не хочет с этим мириться и пытается найти свой путь, но это оказывается нелегко. Своим мнением один из зрителей поделился на сайте imdb.com.