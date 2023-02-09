Иностранцы недоумевают до сих пор: в СССР этот ляп Гайдая даже не заметили

Всем известно, что советская цензура не жаловала «клубничку» на экране. Чиновники беспощадно вырезали все пикантные сцены, и поэтому режиссерам приходилось как-то выкручиваться. Виртуознее всех справился с задачей Леонид Гайдай, которому удалось «протащить» обнаженное тело на экран. В те времена было категорически запрещено снимать актрис в нижнем белье. Гайдай пошел на хитрость — он облачал своих подопечных в купальники, которые цензура вполне допускала.

Например, «хорошая девочка Лида» во время подготовки к экзамену снимает с себя платье. А под ним красуется красный купальник, хотя по сюжету девушка пришла не с пляжа. Героиня Натальи Варлей в «Кавказской пленнице» тоже демонстрировала свои прелести. В одной из сцен актриса появилась в слитном купальнике. И, конечно, самый яркий пример — эффектная блондинка в исполнении Светланы Светличной в «Бриллиантовой руке». После стриптиза героиня предстала в игривом зеленом купальнике.

Такая хитрость спасала ленты режиссера от цензуры. Кстати, западных зрителей удивляло, почему героини Гайдая повально носят под одеждой купальники. Но в СССР этот ляп даже не заметили, ведь наконец-то на экране показали долгожданную обнаженку.