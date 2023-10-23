Иностранцы недоумевали во время просмотра «Иронии судьбы»: смущал один конкретный момент

Несмотря на существование железного занавеса, картины из СССР все-таки добирались до западного проката. В 1981 году шедевр Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» получил премию «Оскар». Знакома американская публика и с новогодней мелодрамой «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Кинокритики США сравнивают фильм с рождественской комедией «Эта замечательная жизнь». Журналисты отмечают, что Эльдар Рязанов использовал типичный прием: мужчина и женщина на дух друг друга не переносят, но праздник помогает разгореться зарождающемуся чувству. Правда, знакомство пары западные зрители посчитали необычным.

Американцы не понимают, как можно было перепутать свою квартиру с чужой. За рубежом не было типовой застройки таких масштабов, да и мебель в домах обычно сильно отличалась. Поэтому подобный сюжетный ход сильно удивил иностранную публику.