Иностранцы не поймут: от этого фильма кровь стынет в жилах только у россиян

В последнее время трендом отечественного телевидения стали картины о маньяках. Около двух лет назад на экраны вышел сериал «Душегубы», и зрители до сих пор делятся своими эмоциями от увиденного.

Сюжет основан на реальных событиях. Под Витебском был найден труп девушки, и за дело взялись местный милиционер Шахнович и эксперт из Минска Ипатьев. Преступником оказался некий Геннадий Михасевич, лишивший жизни 36 женщин. За годы следствия вместо него было осуждено 14 невиновных людей, причем одного из них приговорили к смертной казни.

Сериал получил высокие зрительские оценки и восторженные отзывы. История поразила многих, но особенно шокировал тот факт, что вместо преступника пришлось отвечать непричастным людям. К сожалению, в СССР подобные ошибки следствия были частым явлением, поэтому такие сюжетные повороты наводят особый страх на россиян.

Также зрители оценили актерскую игру и саму подачу картины: «Самойленко респект. Страшный человек у него получился, беспринципный...», «Мне понравилось, что нет суеты в фильме, нет современных наворотов, не видна компьютерная графика, но действие вполне себе динамичное».