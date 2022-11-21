Иностранцы не поверили, что этот мультфильм из СССР: все дело в толерантности

Мультфильм «Василиса Микулишна» вышел на советские экраны в 1975 году. Работа Романа Давыдова мгновенно полюбилась зрителям, которые высоко оценили переложение старой былинной истории. При этом мультик был с восторгом принят и иностранными поклонниками, которые смогли обнаружить там весьма необычные смыслы.

По словам заграничных зрителей, «Василиса Микулишна» рассказывает не только историю про любовь. На самом деле, это мультфильм о сильной женщине, который положил начало культуре равноправия и стал стартом борьбы с женоненавистничеством.

«Я бы не поверил, если бы мне сказали, что советский мультфильм изобрел бикультуру и отверг женоненавистничество!», «Очень интересный и занимательный короткометражный фильм, который завораживает, когда вы смотрите немного глубже и соотносите его с сегодняшним днем», — делятся своим мнением пользователи Сети.

Также многие высоко оценили и стиль анимации, отметив «причудливость» рисунков, помогающую раскрыть ярких персонажей. В комментариях к мультфильму зрители осыпали комплиментами работу советских художников, в очередной раз признав их одними из лучших в мире.