Иностранцы не оценили: на что был готов пойти Керем Бюрсин ради Голливуда

Успешная актерская карьера всегда была большой мечтой Керема Бюрсина. И построить ее он планировал не где-нибудь, а в Голливуде. Правда, из этого ничего не вышло. По крайней мере, пока.

Актер не сидел сложа руки и отправился прямиком в Лос-Анджелес, где его встретили довольно прохладно. Иностранцы не оценили по достоинству талант Бюрсина, но была и другая причина его грандиозного провала. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» не прошел сотню кастингов из-за своего имени, слишком непривычного и неблагозвучного для американцев.

Поначалу артист решил, что игра стоит свеч: он намеревался сменить имя и даже выбрал подходящий вариант — Оуэн Раш. Но затем Бюрсин, который, казалось, был готов ради Голливуда на все, отказался от этой затеи и обратил свое внимание на турецкий кинематограф, ответивший ему взаимностью.