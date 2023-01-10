Иностранцы не оценили: как звали Наталью Водянову до головокружительной карьеры

Наталью Водянову часто сравнивают с Золушкой. История ее успеха действительно похожа на сказку. На самом же деле, чтобы стать популярной, звезде подиума пришлось немало работать и прибегать к некоторым уловкам.

Когда в юности Наталья торговала овощами на базаре в Нижнем Новгороде, то и подумать не могла, что совсем скоро окажется в Париже, начнет сотрудничать со всемирно известными брендами, получая огромные гонорары, и станет одной из самых востребованных манекенщиц. Тем не менее не обошлось и без жертв.

Ради головокружительной карьеры знаменитости пришлось отказаться от своего настоящего имени, точнее, от фамилии. Все дело в том, что иностранцы не оценили то, как она звучит. Многие даже не догадываются, что правильное ударение в фамилии Водянова падает на третий слог.

Чтобы сделать ее более благозвучной для иностранного уха, модель пошла на хитрость и стала ВодЯновой. Любопытно, что так звезду называют и на родине, что ее, судя по всему, вполне устраивает.