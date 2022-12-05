Иностранцы назвали лучший фильм СССР: от выбора у россиян волосы встанут дыбом

Авторитетный британский киножурнал Sight & Sound раз в десять лет размещает результаты опросов о самых влиятельных фильмах в мире. В новом материале есть одна советская картина, и ее попадание в топ-10 может многих поразить.

Эта лента заняла почетное девятое место в рейтинге. Речь идет о документальной работе режиссера Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» 1929 года. Действующим «лицом» сюжета является кинокамера. Фильм состоит из документальных кадров, на которых изображена суматоха городской жизни. Во фрагментах появляются люди, транспорты, рабочие, промышленные предприятия.

Такой выбор киноманов-респондентов может удивить многих, ведь это фактически бессюжетная история ни о чем. Но главная особенность фильма в его экспериментальном языке. Вертов прибегает к новаторским по тем временам киноприемам: съемки в отражении, скошенные углы, ускорение и совмещение нескольких изображение в одном кадре. Нет сомнений, что современного массового зрителя «Человек с киноаппаратом» разочарует. Однако опытные киноманы до сих пор высоко оценивают вклад Вертова в развитие всего мирового кино. Как пишет «Комсомольская правда», фильм и раньше занимал почетные места в вышеупомянутом рейтинге.