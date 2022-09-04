Иностранцы назвали главных русских авторов: список возмутил россиян

Польская журналистка Марта Вьежак составила для зарубежных любителей литературы список из семи главных русских авторов, с творчеством которых должен быть знаком каждый.

В их число вошли: Виктор Пелевин («Generation П»), Людмила Улицкая («Медея и ее дети»), Дмитрий Глуховский («Метро 2033»), Татьяна Толстая («Кысь»), Борис Акунин («Азазель»), Михаил Шишкин («Письмовик») и поэтесса Вера Полозкова («Непоэмание»).

Вьежак не только коротко описала примечательные черты перечисленных авторов, но и не забыла упомянуть об их политической позиции. Журналистка отметила, что Шишкин, Акунин и Полозкова открыто озвучивали антироссийскую риторику.

«Ну, да. Зачем хвалить наших патриотов. У нее свои есть», — возмутился один из русскоязычных пользователей Сети.

Россиянам список показался не только спорным, но и неполным. Некоторые читатели посоветовали журналистке добавить в него таких писателей как Гузель Яхина и Юлия Латынина.