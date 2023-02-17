Иностранцы написали донос на советскую сказку: причина не укладывается в голове

Советская картина «Сказка странствий», вышедшая в 1983 году, стала одной из самых скандальных лент СССР. Фильм Александра Митты забраковали не только советские чиновники, но и иностранцы.

Дело в том, что режиссер создал сказку, не предназначенную для детей. Многие зрители отмечали, что картина содержит множество социальных и политических аллюзий, которые может понять только взрослый. Так, «Сказка странствий» скорее похожа на фильм-притчу с двойным смыслом, чем на волшебную историю.

Более того, на картину написали донос чехи, которые увидели в ней множество политических отсылок. Свою жалобу они отправили в Госкино и попросили разобраться в ситуации. Также иностранным зрителям не понравилось, что сказка обманула их ожидания и оказалась историей для взрослых, а не для детей, к тому же еще и с плохим концом. В итоге фильм положили на полку, а зарубежной публике его больше не показывали.

Сюжет картины рассказывает о брате и сестре. Однажды мальчика похитили злодеи, желавшие использовать его чудесный дар — находить золото. Сестра отправилась на поиски брата, и этот путь оказался полон приключений.