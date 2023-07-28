Иностранцы надрывают животы из-за этого российского сериала: неожиданный выбор

Российские фильмы и сериалы нередко находят своих поклонников за границей. Зрители осыпают комплиментами работы Андрея Тарковского, Леонида Гайдая и других прославленных режиссеров. Однако один из самых популярных проектов за рубежом, как оказалось, был выпущен совсем недавно.

Так, зрители со всего мира остаются в восторге от сериала «Кухня». Как отмечают пользователи Сети, им нравятся и харизматичные герои, и сюжет, а после просмотра даже одной серии у них неизменно поднимается настроение.

«Это лучший сериал, который я когда-либо видел», «Насколько профессионально снят этот сериал, даже в Голливуде не каждый сможет создать ту атмосферу, которая здесь есть», «Один из лучших российских ситкомов», — пишут пользователи портала IMDb.

В итоге проект оказался настолько популярным, что иностранные продюсерские компании выкупили права на него. И теперь в некоторых странах можно увидеть свою версию «Кухни».