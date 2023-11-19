Иностранцы лучше советских людей: этот эпизод в фильме «Три плюс два» неприятно смотреть

Комедия «Три плюс два» получила широкую популярность после премьеры. Зрителям понравилась оптимистичная и очень наивная картина, пропитанная солнцем и морским воздухом. Тем более что главные роли достались советским звездам — привлекательным актерам и их партнершам-красавицам.

Однако был в сюжете ленты и довольно неприятный эпизод, вносивший свою ложку дегтя. Он был связан с моментом, когда Вадим с Наташей собираются занять столик с живописным видом на море. Официант преграждает им путь, заявив, что эти места будут отданы иностранцам, которых ожидают в кафе.

Вадим находчиво перешел на английский язык, что позволило паре остаться в заведении. Большинство зрителей с пониманием и юмором отнеслись к показанной ситуации. Но некоторые сочли эту сцену унизительной.

В Сети припомнили, что в СССР существовал настоящий культ иностранцев, которым должно было достаться все самое лучшее. Часто это делалось с ущемлением прав советских граждан.