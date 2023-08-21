Иностранцы кривятся, а русским нравится: этим блюдом на Западе никто не рискнет завтракать

Русская кухня привлекает многих иностранцев своими необычными вкусами и смелыми сочетаниями продуктов. И если к некоторым блюдам энтузиасты относятся с нескрываемым интересом, то другие их откровенно пугают.

Так, далеко не все остаются в восторге от привычной манной каши. Ее текстура кажется иностранцам странной, а цвет и вкус отталкивают. Многие туристы не раз признавались, что не понимают, почему это блюдо так распространено в России и считается идеальным вариантом для завтрака.

При этом врачи отмечают, каким полезным может быть это блюдо. Елена Малышева рассказывала, что манная каша помогает при некоторых болезнях желудочно-кишечного тракта. А из-за своего состава идеально подходит для детского и диетического питания, а особенно в период восстановления после операций, ведь содержит большое количество белков.