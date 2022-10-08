Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Иностранцы хватаются за головы: привычки семей из СССР, которые многих раздражают

Иностранцы хватаются за головы: привычки семей из СССР, которые многих раздражают

8 октября 2022 17:15
Иностранцы хватаются за головы: привычки семей из СССР, которые многих раздражают

Большинство россиян до сих пор так живет.

Умом Россию не понять, в этом со времен СССР убеждались многие туристы и иностранцы. Так, в Советском Союзе было принято отдавать детей на воспитание старшему поколению, пока родители строят карьеру или занимаются личной жизнью. Так дети впитывали мудрость предков и семейные традиции – и старикам было нескучно.

Иностранцы хватаются за головы: привычки семей из СССР, которые многих раздражают

Пока многие иностранцы отправляют пожилых родственников в пансионаты и в дома престарелых, большинство россиян ухаживает за стариками самостоятельно. Ведь в России не принято бросать своих старших родственников.

Русское гостеприимство славится во всем мире. Даже в дефицитные времена было не принято оставлять гостей голодными. Поэтому в постсоветских семьях вам обязательно предложат чем-нибудь поживиться. Кстати, приходить в гости без угощений тоже считается дурным тоном.

Иностранцы хватаются за головы: привычки семей из СССР, которые многих раздражают

Несмотря на распространенность и доступность сервисов услуг, многие россияне до сих пор предпочитают делать все «своими руками» – прибить полку, перестелить полы или провести воду. Самим надежнее да и дешевле.

Фото: Кадр из фильмов "Москва слезам не верит" (1978), "Королевство кривых зеркал" (1963)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video