Иностранцы хватаются за головы: привычки семей из СССР, которые многих раздражают

Большинство россиян до сих пор так живет.

Умом Россию не понять, в этом со времен СССР убеждались многие туристы и иностранцы. Так, в Советском Союзе было принято отдавать детей на воспитание старшему поколению, пока родители строят карьеру или занимаются личной жизнью. Так дети впитывали мудрость предков и семейные традиции – и старикам было нескучно.

Пока многие иностранцы отправляют пожилых родственников в пансионаты и в дома престарелых, большинство россиян ухаживает за стариками самостоятельно. Ведь в России не принято бросать своих старших родственников.

Русское гостеприимство славится во всем мире. Даже в дефицитные времена было не принято оставлять гостей голодными. Поэтому в постсоветских семьях вам обязательно предложат чем-нибудь поживиться. Кстати, приходить в гости без угощений тоже считается дурным тоном.

Несмотря на распространенность и доступность сервисов услуг, многие россияне до сих пор предпочитают делать все «своими руками» – прибить полку, перестелить полы или провести воду. Самим надежнее да и дешевле.