Иностранцы готовы сжечь на костре эту книгу: в СССР дети ее обожали

Стихи об отзывчивом и храбром милиционере дяде Степе обожали все советские дети. И сегодня родители с удовольствием читают малышам о приключениях необычайно высокого блюстителя закона. А вот на Западе эта книга кажется родителям просто возмутительной историей.

В современном западном обществе просто немыслима детская книга, в которой героев с нестандартной внешностью хоть чуть-чуть попытались бы высмеять. Именно таким считают персонажа стихов Михалкова дядю Степу. Все дело в его высоком росте, который, очевидно, причинял милиционеру множество неудобств в повседневной жизни.

Взять хотя бы слова «Спать ложился дядя Степа — ноги клал на табурет». Ни одному из советских читателей не пришло бы в голову, что тут можно искренне возмущаться по поводу столь некомфортных условий для сна. А вот на Западе этот момент, как и дразнилки со стороны детей, с которыми в начале истории сталкивался герой, кажутся просто травлей в адрес человека с особенной внешностью.

Не спасает даже то, что в итоге дядя Степа нашел свое призвание и заслужил уважение со стороны всех горожан.