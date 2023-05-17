Иностранцы годами выдавали советские мультики за свои: список огромный

На заре девяностых «Союзмультфильму» пришлось очень несладко. Компания переживала самый тяжелый кризис из всех, что случались в ее истории. Финансы студии мультипликации были на нуле, и потребовалось категоричное решение.

Актер Олег Видов, используя протекцию своей жены-американки, предложил «Союзмультфильму» кое-что, что показалось руководству выгодным. Видов хотел купить права на советские мультики. Киностудия согласилась, но сразу горько пожалела о своем решении. Американцы не просто купили права на мультики СССР. Они выдали их за свои. И без зазрения совести вырезали реальных создателей даже из титров.

Пострадал, разумеется, не один мультфильм. Но данные разнятся. По одной версии, в США присвоили 547 мультиков, по другой — более тысячи.

Из известных всем в этом списке оказались «Снежная королева», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Сказка о царе Салтане», «Ежик в тумане». Грустная история, правда, имела довольно счастливый финал. Вернуть права назад все же удалось благодаря Алишеру Усманову. Олигарх выкупил их назад. А все полученные за колоссальные деньги права безвозмездно передал российскому телеканалу «Бибигон».