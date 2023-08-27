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Иностранцы есть отказываются: никто и не помнит, что салат с солеными огурцами придумали на Западе

27 августа 2023 08:45
Иностранцы есть отказываются: никто и не помнит, что салат с солеными огурцами придумали на Западе

У этого рецепта интересная история.

Многие блюда, которые считаются традиционно русскими, не имеют к нашей кухне никакого отношения. Так, рецепт любимого многими россиянами салата появился на Западе в далеком 19 веке.

Речь идет о старом добром винегрете, который актуален в любое время года. Рецепт заимствовали из английской книги по кулинарии, вышедшей в 1845 году. Самое интересное, что там блюдо называлось «Шведский салат». В оригинальном рецепте использовали сельдь, а вот в России от рыбы решили отказаться, заменив ее маринованными огурцами и капустой. Однако такой вариант, резко отошедший от оригинала, не пришелся по вкусу иностранцам.

Поначалу винегрет могли себе позволить только монаршие особы. И это неудивительно, учитывая насыщенный состав закуски. Но спустя десятилетия ингредиенты стали доступны для всех слоев населения. Сегодня трудно представить праздничный стол без винегрета, а многие готовят эту закуску и как будничное блюдо.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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