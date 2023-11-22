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Иностранцы ее не поняли: Румянцеву из «Девчат» на Западе считают недалекой, и вот почему

22 ноября 2023 17:30
Иностранцы ее не поняли: Румянцеву из «Девчат» на Западе считают недалекой, и вот почему

У многих аналогичная позиция.

В России фильм «Девчата» обожают многие годы. Лента сразу обрела популярность и живет в сердцах фанатов до сих пор. Однако за границей «Девчат» восприняли вовсе не с распростертыми объятиями. Возможно потому, что русский менталитет и культуру понять способны не все.

Советскую картину за рубежом посчитали наивной романтической комедией. А Надежду Румянцеву окрестили актрисой, которая пропагандирует неуважение к женщинам, потому что та согласилась на роль Тоси и блистательно ее сыграла. По мнению зрителей, Тося — недалекая и ограниченная особа, у Нади нет чувства собственного достоинства, а Анфиса — противница феминизма.

«Весь фильм я беспокоился, как русские женщины не уважают себя», — написал один из пользователей IMDb.

Фото: Кадры из фильма «Девчата» (1961)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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