Иностранцы ее не поняли: Румянцеву из «Девчат» на Западе считают недалекой, и вот почему

В России фильм «Девчата» обожают многие годы. Лента сразу обрела популярность и живет в сердцах фанатов до сих пор. Однако за границей «Девчат» восприняли вовсе не с распростертыми объятиями. Возможно потому, что русский менталитет и культуру понять способны не все.

Советскую картину за рубежом посчитали наивной романтической комедией. А Надежду Румянцеву окрестили актрисой, которая пропагандирует неуважение к женщинам, потому что та согласилась на роль Тоси и блистательно ее сыграла. По мнению зрителей, Тося — недалекая и ограниченная особа, у Нади нет чувства собственного достоинства, а Анфиса — противница феминизма.