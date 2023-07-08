Иностранцы думали, что в СССР есть свой Тарзан: увидев его, будете смеяться до истерики

Перевод названий иностранных фильмов — это нелегкая задача. Иногда переводчикам приходится адаптировать игру слов или понятия, вовсе не известные за границей. Но случается и так, что иностранное названием картины оказывается другим по совершенно непонятным причинам. Так случилось с фильмом Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия».

Казалось бы, это название можно перевести буквально. Точно так же сегодня переводят имена героев комиксов, такие как Человек-паук или Железный человек. Но почему-то во французском прокате решили дать картине более неординарное название — «Тарзан морей» (Tarzan des mers). Логику переводчиков можно угадать: Тарзан жил в джунглях, а Ихтиандр — в море, но оба росли вдали от общества. Но чем им не угодило оригинальное название, непонятно. Особенно если учесть, что книга Александра Беляева, по которой снят фильм, во Франции переведена буквально и носит название L’Homme amphibie, то есть «Человек-амфибия».