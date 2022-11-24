Иностранцы бьют тревогу из-за «Маши и Медведя»: вот что привело их в ужас

Сериал «Маша и Медведь» давно стал мировым хитом. Миллионы детей по всему миру следят за приключениями маленькой девочки, которая пытается жить с медведем и другими животными в лесу. При этом родители юных зрителей далеко не всегда остаются в восторге от шоу.

Дело в том, что многих иностранных поклонников смущает поведение главной героини. Они отмечают, что сериал создан для совсем молодых зрителей, которые копируют любой тип поведения. И поэтому показывать им Машу, которая в кадре позволяет себе практически все, весьма пагубно для воспитания.

«Все, что она делает, создает проблемы для лесных существ своими эгоистичными и раздражающими действиями», «Я воспитатель малышей-дошкольников, я бы не рекомендовала это шоу ни одному родителю», «Держитесь подальше от этого шоу, если не хотите, чтобы ваш ребенок подражал избалованной маленькой девочке!» — пишут пользователи Сети.

При этом многие отмечают, что уже столкнулись с последствиями после просмотра шоу. Якобы дети стали непослушными как раз после мультфильма, а у родителей ушел не один день, чтобы объяснить, почему не нужно повторять поведение их любимой героини.