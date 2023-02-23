Иностранцы были бы шокированы: какая советская картина удивляет своей современностью

Драма «Москва слезам не верит» была представлена зрителям в 1979 году. Сначала советские, а потом и иностранные поклонники осыпали фильм комплиментами, при этом многие заграничные фанаты отмечали, насколько их удивила современность фильма.

Дело в том, что многие не ожидали, что в Советском Союзе девушка может не только встретить свое счастье, но и похвастаться карьерными успехами. Зрители были уверены, что подобная жизнь невозможна в социалистической стране. Однако героиня Веры Алентовой Катерина возглавляет химкомбинат и дошла до этой должности собственным трудом, одна воспитывает дочь и не боится брать ответственность за свою жизнь.

Тысячи поклонников до сих пор с удивлением обращают внимание на феминистические настроения картины и признаются, что не ожидали, что такой фильм мог быть снят советским режиссером и отражать реальность того времени.