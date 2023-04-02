Иностранцы аплодировали стоя: только русские могли снять такой мультфильм

Вот уже несколько поколений зрителей в восторге от этой картины.

Михаил Цехановский представил «Царевну-лягушку» советскому зрителю в 1954 году. Публика мгновенно влюбилась в экранизацию народной сказки, признав режиссера одним из лучших мультипликаторов страны. Но популярность мультфильм обрел не только в СССР.

Как оказалось, иностранные зрители также остались в восторге от творчества Цехановского. До сих пор в социальных сетях можно встретить сотни хвалебных отзывов, в которых пользователи Сети расхваливают «Царевну-лягушку». Многие отмечают прекрасную анимацию и виртуозное использование музыки композитора Юрия Левитина. Фанаты уверены, что лишь из-за этого мультфильма СССР должен был стать центром мировой анимации, ведь даже спустя почти 70 лет «Царевна-лягушка» не утратила своей актуальности.