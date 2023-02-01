Иностранцы аплодировали стоя: этот фильм оправдало все, чего ждали от русских

Картина «Особенности национальной охоты» вышла на экраны более 25 лет назад, но до сих пор не утратила любви зрителей. Проект пришелся по душе не только россиянам, но и иностранцам, на что есть простая причина.

Многие жители других стран при одном только упоминании России представляют медведей, разгуливающих по улицам. Именно этот хищник и стал одним из героев ленты Александра Рогожкина. К тому же не обошлось и без другого стереотипа.

В одной из сцен медвежонок, напившись горячительного из оставленных бутылок, крепко уснул. Любопытно, что хищнику действительно дали выпить, чтобы, пока он дремлет, снять нужный материал. Однако неожиданно животное проснулось и тут же впилось зубами в Семена Стругачева.

Одним словом, фильм оправдал все ожидания иностранцев, тем самым заставив их аплодировать стоя — есть здесь и медведи, и водка, и то безумство, которым славятся русские.