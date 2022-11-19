Иностранцы ахнули от красоты: фото матери Ирины Шейк произвело фурор в Сети
Одно лицо.
Всемирно известная модель Ирина Шейк появилась на свет в Челябинской области в простой семье шахтера и преподавательницы музыки. После смерти мужа мама Шейк, Ольга, вынуждена была в одиночку поднимать двоих дочерей. А теперь сама Ирина радует маму дорогими нарядами и заграничными поездками.
Недавно модель поделилась в соцсетях архивными снимками мамы и восхитила поклонников: все поняли, в кого Ирина Шейк такая красотка.
«Какая красивая! Ты так похожа на свою мать», «Ты и твоя мама – великолепны! Две красавицы и две отличные мамочки», «Как же вы похожи», «Прелесть! Ты явно унаследовала гены мамы», «Мама красотка», — писали подписчики в комментариях.