Иностранцы ахнули от красоты: фото матери Ирины Шейк произвело фурор в Сети

Всемирно известная модель Ирина Шейк появилась на свет в Челябинской области в простой семье шахтера и преподавательницы музыки. После смерти мужа мама Шейк, Ольга, вынуждена была в одиночку поднимать двоих дочерей. А теперь сама Ирина радует маму дорогими нарядами и заграничными поездками.

Недавно модель поделилась в соцсетях архивными снимками мамы и восхитила поклонников: все поняли, в кого Ирина Шейк такая красотка.