Иностранцы абсолютно не понимают этот советский фильм: у нас вопросов не вызывает

Советские фильмы давно привлекают любителей кино со всего мира. Иностранные зрители осыпают комплиментами картины Андрея Тарковского и, например, Эльдара Рязанова. Однако некоторые ленты оказываются слишком сложными для неподготовленных поклонников.

Так, по словам блогера из солнечной Испании Нурии, которая внимательно изучает кинематограф СССР, ее поразила лирическая комедия «Любовь и голуби». В фильме Владимира Меньшова ей был абсолютно непонятен разговорный язык жителей деревни, из-за чего приходилось не отрываясь следить за субтитрами.

«Трудно понимать такой русский. Я знаю, это очень простой разговор, но такую чисто русскую интонацию мой мозг не обрабатывает», — признавалась Нурия на своем YouTube -канале.

Также ее смутило и построение самого фильма. Любительница кино не поняла, почему в первой части картины ей показывали не главных героев и их историю, а жизнь обычной деревни.