Иностранцу, устроившемуся в японскую компанию, не позавидуешь: от правды глаза на лоб полезут

В восточных государствах долгие века складывался особый менталитет. Исключением не стала и Япония, перед приездом в которую иностранцам необходимо досконально изучить все традиции и правила поведения. А если человек из-за рубежа захочет получить работу в Стране восходящего солнца, то ему нужно быть готовым идти на огромные уступки.

Например, даже свой законный выходной он может провести в кругу коллег, поскольку отказ от приглашения сходить в кафе или караоке считается дурным тоном. Все из-за сильного корпоративного духа, который присутствует в японских компаниях. Если местные жители к такому уже привыкли, то для граждан из-за границы это будет в новинку.

К тому же, если в Европе и Америке принято работать на эффективный результат, то в этой восточной стране важно быть старательным и участвовать в процессе. Если сотрудник не выполнил план, но показал свое рвение и желание чем-то заняться, ему могут выписать премию, что шокирует многих иностранцев.