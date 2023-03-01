Иностранцу такое сложно понять: этот запрет времен СССР вызывал шок у всего мира

Жизнь граждан Советского Союза была наполнена множеством запретов. И если некоторые из них считались логичными и справедливыми, то другие вызывали лишь недоумение у жителей других стран.

Так, советским гражданам необходимо было работать. Официальное занятие было обязательным, а отсутствие работы в течение продолжительного времени наказывалось не штрафом или выговором, а настоящим тюремным сроком. В течение многих лет в уголовном кодексе значилась статья 209, в которой была прописана ответственность за «паразитическое существование».

Причиной такого строгого надзора был социалистический строй. Считалось, что труд — обязанность каждого человека. И лишь совместными усилиями возможно построить светлое будущее. А уклонисты и бездельники, получая социальные блага, никак не помогали советским гражданам строить социализм.

И если подобный запрет был привычен для жителей СССР, то для иностранцев это казалось дикостью. Многие не понимали, почему за отсутствие работы можно оказаться в тюрьме, и активно осуждали руководство страны за это правило.