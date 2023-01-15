Иностранцев шокировали «богатые» полки в магазинах России: «Не то что в США»

На днях в Сети наделал шума видеоролик блогера Рассела. Мужчина родом из Австралии и живет в Москве. Он снял для своих подписчиков поход в местный популярный гипермаркет, где уже выставили к продаже новогодние товары. И многочисленные товары на полках, к которым привыкли россияне во время праздничного шопинга, шокировали иностранцев. Оказалось, что подобным ассортиментом редко могут похвастаться зарубежные торговые точки.

«Не найдете таких магазинов с безграничным выбором в США», «В крупной сети супермаркетов в Германии все полки пустые», «Наши американские маркеты не могут сравниться по размерам и выбору», «Не то что в США, пора ехать за рождественскими покупками в Россию», «Никогда не видела такого большого магазина», «Такое изобилие, почти как в музее», — отметили иностранные комментаторы.

Кроме того, пользователи обратили внимание, что в магазине очень чисто и опрятно. Они восхитились тому, что из-за украшений маркет превратился в новогоднюю сказку.