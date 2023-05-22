Иностранцев раздражают эти семейные традиции советских людей: вы их соблюдаете

Казалось бы, семейные ценности и устои должны быть едины для всех людей планеты Земля. Однако некоторые привычки советских людей вызывают непонимание и даже раздражение у иностранцев.

Одна из таких привычек заключается в том, чтобы не отпускать от себя уже взрослых детей. В СССР было принято жить под одной крышей с детьми чуть ли не до глубокой старости.

Порой наследники успевали обзавестись собственными детьми, в то время как сами находились под крылом у мам с папами.

Бесит западных прогрессивных людей и русское правило, которое разрешает «бросать своих детей на бабушку с дедом». Жертвовать личной жизнью в угоду любимым внукам пожилые иностранцы точно не готовы, и в этом есть смысл. Ведь своих-то детей они уже ответственно вырастили и дали им все то, что должны дать родители (иногда это может быть и маленький трастовый фонд). И это позволяет пенсионерам встречать старость вдали от забот родительства и связанных с этим тревог.