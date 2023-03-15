Иностранцев просто ошарашивает русский мат: в чем главная причина

Каждый второй россиянин слышит нецензурную брань в свой адрес от начальства, 7 из 10 сотрудников не могут обойтись без мата в коллективе. Такие данные опубликованы в отчете портала о работе и карьере. Крепкое словцо респонденты употребляют, чтобы отсеять слабых духом, упростить общение и лучше понимать друг друга.

Магия русской брани заключается не только в этом. По крайней мере, так считают некоторые иностранные пользователи Сети. В «Твиттере» посвящают мату цепочки обсуждений, в которых восхищаются многофункциональностью отдельных слов и выражений.

Так, англоязычный разбор выражений от пользователя с ником glubonit собрал 9 000 лайков за сутки. В нем он приводит матерные варианты таких выражений, как «А я *** (в курсе)?», а также глаголов соврать, избить, украсть, сболтнуть, упасть, удариться и поговорить.

Больше всего его подписчики оценили особенность, которая заключается в том, что многие нецензурные выражения могут означать как «очень плохо», так и «очень хорошо». Порой одно и то же слово означает диаметрально противоположное — в зависимости от контекста.