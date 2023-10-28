Иностранцев приятно шокировал «Ну, погоди!»: вот почему они без ума от Волка

Мультфильм «Ну, погоди!» является нестареющей советской классикой. Его до сих пор с удовольствием пересматривают дети, беспокоясь за то, как бы забавного Зайца не поймал злой Волк. А вот иностранцы в этой картине болеют за злодея.

Зарубежные пользователи Сети признались, что «Ну, погоди!» их приятно шокировал. Зрители сравнили мультфильм с популярной анимацией «Том и Джерри», однако нашли в советском варианте немало преимуществ.

Во-первых, они поразились смелостью создателей, которые показали на экране Волка с пивным животиком и пагубными привычками. Во-вторых, комментаторы подчеркнули, что образ злодея настолько яркий, что в итоге все внимание становится прикованным к нему. От живого и непосредственного Волка просто невозможно отвести взгляд, и Заяц даже теряется на его фоне.

«Повествование идет от врага главного героя. Мы смотрим за тем, как у него не получается достичь своей цели», — пишут в рецензиях пользователи.

Более того, зрители также отметили и отличную музыкальную составляющую анимации. Они обратили внимание, что мелодии меняются от диско до технопопа.