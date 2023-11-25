Иностранцев эта новогодняя традиция повергнет в шок: считают, что ее чтят только варвары

Почти в каждой российской семье на Новый год принято ставить и наряжать елку. И не жалкую пластиковую, а живую. В Европе годами поступали так же, выращивая по 30 миллионов елей, которые стояли две недели, а потом их выбрасывали за порог, чтобы специальные службы отвезли на переработку. Но не сегодня. Старую традицию иностранцы хотят оставить в прошлом.

Зерно истины в этом, конечно же, есть. Огромное количество живых елей гибнут напрасно, в то время как в мире давно придумали невероятно красивые искусственные. Да и плюсов в «многоразовой» елке больше. Ее хватает на несколько лет, она не осыпается, не портится, ее не надо тащить на улицу, а после делать генеральную уборку.

Массово от живых деревьев отказались в Германии, там кроме елок из пластика используют деревянные или импровизированные — из гирлянд или вырезанные из ткани. В России к таким «радикальным» мерам пока не готовы. Никто не хочет менять свежий запах хвои в новогоднюю ночь на сомнительное дерево из пластика.

Тем более что ради покупки елки совсем не нужно рубить лес. Ведь деревья выращивают в специальных местах для недолгой, но искренней радости отмечающих главный праздник года людей.