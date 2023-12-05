Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме

В СССР, где рок-музыка и хеви-метал были запрещены, стиль диско стал исключением. Этот жанр смог преодолеть границы цензуры и проникнуть в эфир телевидения и в магнитофоны слушателей.

В 1977 году на советском телевидении появилась группа Boney M. и их песня Rasputin. Этот суперхит стал популярным не только в Европе, но и в СССР, где личность Распутина и расправа над ним широко не обсуждались.

Когда альбом Boney M. «Ночной полет на Венеру» официально появился в СССР, цензоры не могли решить, что делать с «Распутиным». Артисты уже дали концерты в Советском Союзе, исключив «Распутина» в плейлисте по просьбе организаторов. Каково же было их удивление, когда музыканты узнали, что их запрещенный хит исполняется в ресторане гостиницы «Россия» у Красной площади.

Boney M. стали первыми артистами из США, которым разрешили съемку у стен Кремля. Пластинка «Ночной полет на Венеру» вышла в СССР с опозданием, и из нее вырезали несколько песен, включая «Распутина». Это вызвало вопросы у фанатов, но на популярность хита не повлияло — он звучал в Стране Советов из каждого утюга.