Иностранцам показали «Буратино» и они влюбились: на родине проиграл «Чебурашке 2», но 30 стран ждут премьеру в кино

Внутри страны новогодний бокс-офис давно подсчитан, но главная битва только начинается — на международной арене. И здесь у нового «Буратино», собравшего 2,3 млрд рублей есть все шансы обойти даже легендарного «Чебурашку 2» с его 5+ млрд.

Пока ушастый завоевывал Восток, «Буратино», который зрители критиковали у нас за слабый юмор и сюжет, нацелился на Запад — точнее, на Юг.

Свежие новости звучат действительно сказочно: фильм «Буратино» выйдет в широкий прокат в Бразилии и более чем в 30 странах Латинской Америки. Переговоры с ведущими дистрибьюторами региона завершились успехом как раз в преддверии визита Михаила Мишустина в Бразилию 5 февраля. Уже с марта сказка про деревянного мальчика с длинным носом начнёт завоевывать сердца латиноамериканских зрителей.

Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова прямо заявляет: Бразилия — «один из огромных фокусных рынков». И цифры подтверждают интерес: за последние три года объём продаж российского контента НМГ в страны Латинской Америки вырос в шесть раз.

Продюсеры делают ставку на универсальные ценности: в основе сюжета формула, проверенная временем — ровно 50 лет назад, в 1976-м, на экраны вышел любимый всеми телефильм «Приключения Буратино». Да и иностранцам сюжет знаком по истории Пиннокио.