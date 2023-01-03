Иностранцам не понять: эта «дикая» новогодняя традиция пришла из СССР

Новый год — один из самых любимых праздников для наших соотечественников. Именно с ним связано огромное количество разных традиций и обычаев, которые кажутся жителям других стран «дикими».

Один из них касается главного праздничного атрибута — новогодней елки. Пожалуй, ни одна семья не отказывает себе в удовольствии украсить рождественское дерево гирляндами и игрушками.

В разных домах елку ставят в разное время. Кто-то делает это в первые дни декабря, а кто-то — чуть ли не под бой курантов. Но одна традиция объединяет подавляющее большинство россиян.

Иностранцы часто шутят на тему о том, что новогоднюю елку можно увидеть в российских домах даже в мае. Отчасти это так, поскольку многие не торопятся или попросту ленятся убирать пушистую красавицу.

А вот за границей дела с этим обстоят иначе. Например, итальянцы прощаются с елкой 6 января, американы — 1 января, а вот в Японии и вовсе обходятся без новогоднего дерева.