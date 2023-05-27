Иностранцам на радость: из-за ведущего «Жди меня» советским чиновникам пришлось раскошелиться

Актер Игорь Кваша, известный по передаче «Жди меня», не был на хорошем счету у советских властей. Он даже был внесен в негласный черный список артистов, который составляли чиновники.

Причиной тому стали «неправильные» друзья Кваши. Он общался с писателем Владимиром Войновичем и художником Львом Збарским, которых не жаловала советская власть. А однажды Игорь Владимирович гостил в Париже у диссидента Виктора Некрасова, что легло темным пятном на его репутацию. По этой причине театр «Современник», где играл актер, не поехал на Запад на свои первые заграничные гастроли. Вот как это вышло.

Чиновники предложили директору театра Галине Волчек заменить Квашу на другого актера. Вместе с ним попал в немилость и Валентин Гафт, поскольку как-то он заявил, что хочет жить в Швеции. Состоялось собрание, и коллектив решил, что без этих актеров никто вообще никуда не поедет. Государству пришлось платить чудовищную неустойку за отмену спектаклей — иностранцы остались в материальном выигрыше.