«Инопланетянин»: ахнете, увидев «тайного» сына Александровой (фото)

Актриса не смолчала о проблемах в общении с наследником.

Марина Александрова долго скрывала своего единственного сына Андрея от публики. Совсем скоро звездному наследнику исполнится 11 лет, но лишь недавно поклонники актрисы смогли узнать, как он выглядит.

Звезда опубликовала кадр, на котором запечатлена с Андреем, а также с дочерью Екатериной. Интернет-пользователи с удивлением отметили, каким взрослым стал ее «тайный» сын.

Ранее актриса призналась, что больше близка с дочерью, нежели со своим первенцем. «Сын для меня — инопланетянин. Я не понимаю, о чем он думает», — подчеркнула Александрова.

Артистка отметила, что Андрей проявляет интерес к писательству и уже создает свои первые шедевры на печатной машинке, подаренной ему другом семьи. К тому же он неравнодушен к музыке и часто знакомит маму с новыми исполнителями.

Но больше, по словам звезды, мальчик близок со своим отцом — режиссером Андреем Болтенко. Как подметила артистка, вместе они могут часам рассуждать об устройстве мира, обсуждая все — «от океанов до канализаций».