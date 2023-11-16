Инопланетяне, карнавал и елка: россияне назвали лучший советский новогодний фильм

Новогодняя телепрограмма не отличается разнообразием. По ТВ из года в год принято показывать одни и те же фильмы: мелодрама Эльдара Рязанова, комедии Леонида Гайдая. Эти картины большинству уже приелись. Однако в советском прошлом сетка телевещания была другая, поэтому в праздники часто показывали весьма необычную киноленту.

Речь идет о фильме «Эта веселая планета». Картина неожиданно рассказывает об инопланетянах. По сюжету на Землю отправилась группа пришельцев. Визитеры с другой планеты выбрали для этого самое неподходящее время — Новый год. Озадаченные гости оказываются в эпицентре костюмированной вечеринки.

Неудивительно, что в такой обстановке героям не удается убедить присутствующих в своем неземном происхождении. Поэтому персонажам не остается ничего другого, кроме как притвориться землянами... В фантастической комедии снялись такие звезды, как Савелий Крамаров и Леонид Куравлев.