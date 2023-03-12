«Иногда реву от отчаяния»: что случилось с Аней из «За все тебя благодарю»

Актриса давно поняла, что для нее важнее в жизни.

Сериал «За все тебя благодарю» прославил на всю страну молодую артистку Наталию Солдатову. Поклонники не сомневались, что актриса еще долго будет радовать их яркими ролями, однако она предпочла сконцентрироваться совсем не на профессии.

Еще во время учебы в ГИТИСе молодая артистка познакомилась со своим будущим мужем Алексеем. Как признавалась сама Солдатова, она сразу же поняла, что новый знакомый — родной для нее человек, поэтому она надолго свяжет с ним свою жизнь. В итоге у пары в 2001 году родился первый сын Григорий, а после артистка отправилась на съемки «За все тебя благодарю».

Несколько лет Алексей практически в одиночку воспитывал наследника. Солдатова приезжала к семье лишь в отпуск, но пара все равно решилась на второго сына. А в 2010 году на свет появился их третий наследник.

Как рассказывала артистка, после третьего сына ее жизнь полностью изменилась. Она практически перестала сниматься в кино, уделяя все время семье. При этом знаменитость никогда не скрывала, что воспитание детей не всегда дается ей легко.

«Бывают моменты, когда я реву от отчаяния, и в такой момент сложно», — рассказывает знаменитость.

Сегодня Солдатову лишь изредка можно увидеть на экранах. Большую часть времени она помогает молодым артистам, работая педагогом по актерскому образованию в одной из столичных школ.