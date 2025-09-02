«Иногда нужно пройти через катарсис»: психолог объяснил, как сериалы лечат осеннюю хандру — и что смотреть, чтобы стало лучше

Если думаете, что помогут только уютные комедии — ошибаетесь.

Осенью многие сталкиваются с упадком сил и настроения. Короткие дни, недостаток солнца и холод за окном часто провоцируют настоящую хандру.

В такой период особенно важно уметь поддерживать себя, и одним из неочевидных, но действенных инструментов может стать… правильно подобранный репертуар кино и сериалов.

Чтобы разобраться, как фильмы и сериалы могут помочь справиться с осенней меланхолией, мы пообщались с практикующим психологом Андреем Зберовским.

Как кино помогает справиться с хандрой

По словам специалиста, в последнее время к нему действительно участились обращения с жалобами на подавленное состояние. И многие клиенты отмечали, что просмотр сериалов стал для них настоящим спасением.

Это не просто побег от реальности, а работающий способ переключиться, дать нервной системе передышку и даже найти новый повод для общения с близкими.

«Людям на самом деле хорошо помогают сериалы. Причем совершенно разные: от "Ведьмака" до "Мира дикого Запада".

Так что кино — хороший способ поднять настроение, особенно осенью, когда холодно и темно», — подчеркнул специалист.

Почему это работает? Объясняет психолог

Может показаться, что это просто развлечение, но на самом деле механизм здесь гораздо глубже. Психолог выделил два ключевых аспекта терапевтического эффекта совместного просмотра.

«Во-первых, сериал создает общее поле для обсуждения, которого часто не хватает в парах или между членами семьи.

У людей разное образование, работа, взгляды на жизнь и политику, и иногда им просто не о чем говорить», — отметил Зберовский.

В таком случае сериал становится нейтральной и увлекательной темой для разговора. Но есть еще более важный нюанс.

«Во-вторых, что еще важнее, сериалы объединяют. Раньше людей объединял костер, вокруг которого они грелись, готовили еду и общались.

Сейчас эту функцию на себя взял сериал — это повод физически быть рядом, разделить эмоции и просто провести время вместе», — объяснил эксперт.

Вот так вот простое кино создает огромную площадку для общения. Так что подобранный с умом сериал или фильм — уже не просто фон, а современное и вполне рабочее средство от осенней хандры.

Что стоит смотреть, а что нет? Правил нет, есть ваше состояние

Здесь невозможно дать универсальных советов, потому что все мы очень разные. Классическое правило «смотри комедии, избегай ужасов» работает не для всех.

Иногда именно напряженный триллер или мрачный хоррор помогает безопасно выпустить пар и прожить собственные подавленные эмоции через переживания героев.

Главный критерий — ваше внутреннее состояние после просмотра. Стало ли вам легче? Или вы чувствуете себя опустошенным и тревожным?

«Нельзя однозначно сказать “смотрите вот это, а это не смотрите”. Иногда человеку нужно пройти через катарсис, прожить страх или печаль вместе с героем, чтобы стало легче.

Другому же, наоборот, нужно полное спокойствие и уют. Важно отслеживать свои ощущения: если после триллера вам тревожно и не спится — возможно, это не лучший выбор для хмурого вечера.

А если, наоборот, чувствуете облегчение — почему нет?», — отметил психолог.

Если цель — ощутить комфорт и уют, то ваш выбор — это предсказуемые и добрые форматы:

романтические комедии с заведомо счастливым концом;

с заведомо счастливым концом; уютные сериалы , где царит поддерживающая атмосфера;

, где царит поддерживающая атмосфера; ностальгическое кино, которое возвращает в беззаботное время.

Если нужно выплеснуть эмоции, могут сработать:

напряженные триллеры или криминальные драмы , где можно пережить остроту чувств;

, где можно пережить остроту чувств; грустные мелодрамы , чтобы дать волю слезам и «очиститься»;

, чтобы дать волю слезам и «очиститься»; фильмы-катастрофы, которые позволяют осознать, что в вашей жизни на самом деле не всё так плохо.

В конечном счете, ваш внутренний компас — лучший советчик. Осень — время заботиться о себе, и иногда лучшая забота — это позволить себе посмотреть именно то, что просит душа.

