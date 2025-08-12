«Иногда мне нравятся ошибки»: так вот где Бертон черпал идеи — два забытых хоррора в списке его любимых

Культовой стала лишь одна картина, и то только за границей.

Тим Бертон — легенда готических сказок и мрачной атмосферы, чьи фильмы буквально пахнут плесенью и паутиной. Его уникальный стиль не возник на пустом месте: режиссер черпал вдохновение у коллег в давно забытых лентах.

Среди его любимых — два хоррора, которые сложно назвать успешными или популярными. Но именно они подарили ему ту музу, благодаря которой родились культовые шедевры.

«Дракула 1972»

Студия Hammer Films подарила миру множество культовых ужастиков, и Тим Бертон еще в детстве внимательно следил за каждым их проектом. Особенно его заинтересовала необычная версия истории про Дракулу.

Этот фильм далек от классического оригинала — действие перенесено в 1972 год, который, если судить по фильму, считается современностью. Молодые сатанисты возвращают вампира к жизни, а среди них — Джессика ван Хельсинг, которая вскоре привлекает внимание Дракулы.

Хотя фильм получился спорным и вряд ли может считаться лучшей адаптацией легенды, именно он стал источником вдохновения для Бертона — и это его вовсе не смущает.

Иногда мне нравятся ошибки, — говорил творец.

«Плетеный человек»

У этого ужастика куда более позитивные оценки — за границей «Плетеный человек» считается культовым, хоть у нас о нем знают далеко не все. Тим Бертон не только согласен с этим мнением, но и называет фильм своим любимым хоррором за всю историю кино.

Действие разворачивается на шотландском острове, вдали от цивилизации. Сержант полиции приезжает расследовать исчезновение девочки, но вскоре оказывается втянут в загадочную и мрачную историю, связанную с оккультизмом и древними ритуалами.

Интересно, что в обеих лентах — и в «Дракуле», и в «Плетеном человеке» — играет Кристофер Ли, которого Бертон просто обожает. Из любимых фильмов режиссеров перенял атмосферу, визуальный стиль и подачу, которые стали частью его уникального почерка.

К слову, на использование кукольной анимации его вдохновила лента «Золотое путешествие Синдбада» — именно это произведение мы должны благодарить за появление шедеврального «Трупа невесты».

Ранее мы писали: Уникальный хоррор уже вошел в историю: в титрах ужастика «Орудия» есть благодарность Финчеру — в жизни не угадаете, за что