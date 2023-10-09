Иннокентия Смоктуновского придумали театралы: правду скрывали больше 70 лет

Иннокентий Смоктуновский был одним из самых известных актеров в Советском Союзе. Лишь после его смерти поклонники узнали правду — никакого Смоктуновского не существовало. При рождении артист носил иную фамилию, но взял псевдоним под давлением начальства.

Будущий актер родился в Томской области в семье Смоктуновичей. В 18 лет его призвали на фронт и отправили на Курскую дугу. Поначалу будущей звезде везло, но затем он попал в немецкий плен. Опасаясь преследования за это, после возвращения домой он перебрался подальше от столицы, в Норильск.

Там Иннокентий и стал Смоктуновским. Директор местного театра, куда устроился артист, посчитал его настоящее имя недостаточно благозвучным. Выбор оказался верным, ведь даже с минимальными различиями фамилия актера стала намного приятнее на слух. Под таким именем его и узнали миллионы зрителей.