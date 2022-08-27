Инициировали смерть и воскресли: вы ахнете, узнав о судьбе победителей «Дома» с Басковым

Предшественником скандально известного шоу «Дом-2» на отечественном телевидении стал проект «Дом», одним из ведущих которого был Николай Басков. Участники реалити — 12 пар — строили дом, который в итоге должен был достаться семье-победителю.

Проект завершился в 2003 году, а победу в нем одержали Рената и Алексей Пичкалевы. От заветного приза в виде дома супруги отказались, отдав предпочтение деньгам. Тогда они получили самый крупный в истории отечественного телевидения выигрыш — восемь миллионов рублей.

Столь внушительную сумму супруги решили потратить на развитие собственного бизнеса, а также благотворительность. От общения с прессой Пичкалевы отказывались.

Однако через пару лет после завершения проекта СМИ сотрясла новость о том, что тела мужа и жены нашли на берегу реки, а их смерть носила криминальный характер. Якобы экс-участники популярного шоу не поделили деньги с местными бандитами, за что и поплатились.

Вот только все это оказалось неправдой. Пичкалевы, которые инициировали свою смерть и воскресли, выступили с опровержением, доказав всем, что живы и здоровы.

Как пишет портал «Экспресс газета», с тех пор супруги снова ушли в тень, а потому информации об их жизни в Сети крайне мало. Известно лишь, что на вырученные деньги они открыли косметический бизнес, который оказался вполне успешным.