Инфоцыгане пробрались во дворец: принцесса Диана стала первой жертвой

Может показаться, что различные лайф-коучи или инфоцыгане появились несколько лет назад. Однако еще в конце прошлого века они были весьма распространены. А одной из первых знаменитых жертв этих шарлатанов стала любимая всеми принцесса Диана.

Разные специалисты воспользовались уязвимым положением королевы людских сердец, когда она состояла в несчастном браке с наследником британского престола. Чарльз изменял супруге и, похоже, не пытался укрепить с ней связь. Поэтому добродушная девушка стала искать утешения у странных целителей.

Она общалась с ароматерапевтом, астрологом, а также со специалистом по акупунктуре. Но ее главной опорой стал бывший продавец автомобилей. Сначала Стивен Твигг был массажистом леди Ди. Благодаря знаниям в области различных медитативных практик, духовной философии и умению убеждать он стал близким другом принцессы. А затем написал книгу, в которой утверждал, что его усилия сделали принцессу могущественной фигурой на мировой арене.