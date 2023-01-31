Инфаркт в 1-м классе и опасные неврозы: вот что стало с советским вундеркиндом

Ирина Полякова прославилась в 90-е как девочка с выдающимися способностями. В год-полтора она вовсю разговаривала, а в пять лет прочитала все 26 книг Жюля Верна. Ее мать внимательно следила за успехами ребенка и разработала собственную методику обучения. Но поражающие воображение интеллектуальные способности не принесли Ирине счастья и помешали ее социализации.

Отношения с одноклассниками не складывались, учителя злились на то, что чудо-ребенок поправляет их прямо на уроке. Однажды педагог рассердилась на Ирину за инициативность: школьница решила больше задач, чем следовало. Учительница влепила двойку и заставила Иру все переписать. Девочка-вундеркинд расстроилась так сильно, что попала в больницу с сердечными приступом.

Ира поступила в МГУ, когда ее сверстники пошли в 8-й класс. В вузе она стеснялась своего возраста, старалась краситься и одеваться как ее взрослые сокурсницы, а позже и вовсе сбежала от родителей с бывшим одноклассником.

Одаренность не принесла Ирине ни друзей, ни гармонии в личной жизни: она пережила домашнее насилие. Сегодня чудо-ребенок из 90-х помогает всем, кто испытывает проблемы в семье при помощи личного блога. А еще она воспитывает сына, к которому не предъявляет никаких требований и ожиданий, кроме одного — просто быть ребенком.